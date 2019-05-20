Песков назвал процент выполненных поручений Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процент выполненных поручений российского лидера Владимира Путина. При этом Песков ссылается на статистику с 2012 по 2019 гг. Так, по его данным, порядка 86% поручений главы государства, на сегодняшний момент, выполнены. Что касается оставшихся поручений, то Песков подчеркнул, что их неисполнение связано с переносом сроков их реализации, причем в большинстве случае причины переноса сроков являются вполне объективными, пишет RT.