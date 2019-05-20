В России будет увеличен минимальный размер оплаты труда

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал о том, что в России планируется увеличить минимальный размер оплаты труда. По его словам это произойдет после того, как с 1 января 2021 года будет расширена потребительская корзина и, соответственно увеличится ее стоимость. При этом министр подчеркнул, что это не последнее увеличение МРОТ, минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться в соответствии с изменением зарплат работников бюджетной сферы, пишет ТАСС.