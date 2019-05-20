В России предлагают ввести прогрессивный подоходный налог

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступил с инициативой о том, что России необходимо ввести прогрессивный подоходный налог. Шмаков считает, что такой налоговый режим позволит правительству выделять больше денежных средств на социальные нужды. При этом он ссылается на опыт зарубежных стран, где выделяемый на социальные нужды процент ВВП значительно больше, чем в России, пишет ТАСС.