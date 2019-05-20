Холодный душ для депутатов Рады: Порошенко срочно созвал совещание после выступления Зеленского
Бывший глава Украины Петр Порошенко, внимательно наблюдавший за ходом инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, созвал срочное совещание. Как передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, на него он пригласил премьер-министра Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубия, чтобы решить «что делать дальше». Поводом для «срочного сбора» послужили заявления, которые сделал глава Украины Владимир Зеленский. При этом, как сообщают СМИ, новость о роспуске Рады оказалась «холодным душем» для многих парламентариев.
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Думаю попахивает серьезным шухером. Зеленский определенно может не досидеть свой срок в полномочиях, а может и вовсе вперед ногами вынесут. Не осознал он еще на кого за****лся.
ёё, Путин чхать хотел на Порошенко, неужели не понятно. Если это было не так, то на давно Украине все было бы по другому
пэдро напиться что ли на последок в тюрьме особого режима в гааги в тюрьме только из параши а интересно поступят с ним как смилошиевичем амеры заступятся преступление рдного характера геноцид путин будет требовать суда вё серьёзно по взрослому
что делать что делать шеув усё пропало педро вальцман и приспешники бегут кто куда педро в палестину от суда в гааге остальные в канаду там наши недобитки там и схоронимся до следующего майдана по технологии амеров
Охренеть власть алкаш нацист и еврей премьер без образования
Графа Дякула на кол, желательно на осиновый :) Про остальную шушеру не забываем.
наших в думе бы так же под ж..у