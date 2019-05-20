Холодный душ для депутатов Рады: Порошенко срочно созвал совещание после выступления Зеленского

Бывший глава Украины Петр Порошенко, внимательно наблюдавший за ходом инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, созвал срочное совещание. Как передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, на него он пригласил премьер-министра Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубия, чтобы решить «что делать дальше». Поводом для «срочного сбора» послужили заявления, которые сделал глава Украины Владимир Зеленский. При этом, как сообщают СМИ, новость о роспуске Рады оказалась «холодным душем» для многих парламентариев.