Олег Ляшко устроил перепалку с Владимиром Зеленским во время инаугурации

Новоизбранный и принесший присягу президент Украины Владимир Зеленский в ходе церемонии инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Во время своего обращения к жителям Донбасса Зеленский решил перейти на русский язык, чтобы дать понять жителям этого региона – что они «не чужие». Однако этот поступок не понравился Ляшко, закричавшему из зала, чтобы Зеленский произносил свою речь на украинском языке.

«Спасибо большое, пан Ляшко, что вы продолжаете делить людей. Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — ответил парламентарию глава страны.