Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Владимира Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на проходящую в эти минуты инаугурацию Владимира Зеленского на велосипеде, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Как сообщается, градоначальник облачился в строгий костюм, пиджак от которого развивался на велосипедном руле.

Что касается самого Зеленского, то он также предпочел не пользоваться автомобилем, и отправился на торжественную церемонию пешком. На инаугурацию он вышел из дома в Мариинском парке.