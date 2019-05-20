Бесполезность санкций против РФ признали в Австрии

Санкции против России не дали желаемого результата. Как передает Газета.ру со ссылкой на Kurier, с таким заявлением выступила депутат парламента Австрии Ангелика Винциг, выступающая против антироссийских ограничений. При этом парламентарий подчеркнула, что кроме бесполезности санкции против РФ причиняют Европе большой ущерб. В этом плане Западу также не стоило вводить подобные ограничения.