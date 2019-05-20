Трамп снова заявил о жесткой политике в отношении России

Американский глава Дональд Трамп выступил с очередным заявлением, в ходе которого заявил, что является сторонником более жесткой политики в отношении России, передает Газета.ру со ссылкой на ТК Fox News.

«Никто не был жестче по отношению к России», — подчеркнул глава США. Отметив, что если бы на его месте была Хиллари Клинтон, то Путину «было бы проще».

Это не первый раз, когда Трамп демонстративно высказывается о том, что ведет себя жестко в отношении Москвы. При этом, он неоднократно заявлял, что хотел бы встретиться с главой России Владимиром Путиным.