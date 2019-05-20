Порошенко рассказал, что его самый обидный провал связан с «российской агрессией»

Покидающий президентский пост Петр Порошенко поведал о том, что для него оказалось «самым обидным» за время его нахождения в этой должности. Его обращение к украинцам получилось весьма сентиментальным.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», — пожаловался Порошенко.

Пока что еще глава Украины подчеркнул, что в стране очень поздно после экономического кризиса решили восстанавливать уровень жизни, и это имеет прямое отношение к «российской агрессии».