Выявлена новая схема мошенничества в терминалах Сбербанка

Эксперты рассказали о новом мошенничестве в терминалах Сбербанка. Так, злоумышленник совершает операцию в банкомате не используя карту и отходит от терминала не завершая операцию. Система дает 90 секунд для того, чтобы человек успел завершить запрошенную операцию. Когда следующий клиент вставляет свою карту, банкомат проводит операцию с ней и списывает денежные средства. Специалисты призывают клиентов не торопиться с проведением операции и быть крайне внимательными, пользуясь платежными терминалами, пишет Коммерсант.