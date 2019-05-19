Первая бригада "Торнадо-С" поступила на вооружение в российскую армию
19.05.2019 10:38
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Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила на вооружение в российскую армию. О начале опытно-промышленной эксплуатации нового российского вооружения, во время прошедшей выставки MILEX-2019, рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин. По его словам, новая система получена путем модернизации и повышения уровня РСЗО "Смерч", пишет RT.
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Слава КПСС, на оборонку денег не жалело, Советские разработки до сих пор в ТЕМЕ.......