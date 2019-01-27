Таинственная долина шаров в Казахстане

27.01.2019 16:19



Природа постоянно подбрасывает человечеству загадки, которые сложно объяснить даже современной науке. Примером может служить долина шаров в Казахстане. Вот уже более 250 лет исследователи пытаются понять, откуда на полуострове Мангыстау появились огромные окаменелости практически идеальной круглой формы.

Описание уникального явления

Долина шаров – самая удивительная достопримечательность полуострова. По бескрайней равнине окаменелости рассыпаны как горох. Их размеры неодинаковы: можно обнаружить образцы диаметром от нескольких сантиметров до метра и более. Цвет тоже имеет различные оттенки.

От ученых шары получили название «конкреции». В их состав главным образом входят осадочные породы: песок и глина. Форма окаменелостей неуклонно меняется. Под воздействием ветра они медленно разрушаются.

Версии, объясняющие появление феномена

У местных жителей есть несколько легенд, связанных с долиной. Согласно старому поверью, в шары были превращены враги, напавшие на эти земли. Другое сказание гласит, что в долине когда-то обитал батыр Ерсары. Он был великаном и часто забавлялся, делая круглые шарики и стреляя ими.

Уфологи предполагают, что конкреции появились после того, как равнину посетили инопланетяне. Другие ученые уверены, что местность засыпало осколками древних метеоритов. Однако большинство исследователей говорят о природном происхождении необычного явления.

По одной из версий, шары образовались благодаря электрическим разрядам, которые присутствовали в зонах активных тектонических разломов. Вращаясь, порода постепенно приобретала округлую форму.

Есть еще одна версия. Конкреции могли появиться в древности, когда равнину заливал водоем. Сердцевиной им послужили останки микроскопических организмов. Далее в дело вступил принцип снежного кома: постепенно основа покрывалась слоями песка и глины.

Пока ученые пытаются найти единую версию, в долину шаров съезжаются тысячи туристов, чтобы лично посмотреть на загадочную шутку природы.