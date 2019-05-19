Депутаты Рады подсчитали потери от сокращения экспорта в Россию

Украина потеряла около $80 млрд из-за сокращения товарооборота с Россией, в следствии ухудшения двусторонних отношений между двумя странами. Об этом в интервью телеканалу "НАШ" заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский. Такая сумма сложилась после подведения пятилетних итогов сокращения торговых отношений между Россией и Украиной. Причем, по его словам, для того, чтобы вернуться к показателям 2013 года, украинской стороне потребуется порядка 35 лет, а главным условием является налаживание нормальных двусторонних отношений с Россией, пишет РИА Новости.