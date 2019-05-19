Король Саудовской Аравии созвал саммит арабских лидеров

30 мая в Мекке должны состояться два экстренных саммита, на которых будут присутствовать лидеры стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств. Саммиты состоятся по инициативе короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Планируется, что приглашенные на саммиты лидеры арабских стран обсудят недавние нападения на танкеры, которое произошло в территориальных водах ОАЭ, и станции по перекачке нефти, расположенные в Саудовской Аравии, пишет РБК.