Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов

В Тель-Авиве завершился Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2019". Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. По итогам зрительского голосования и оценок жюри он набрал 492 балла. Сергей Лазарев, который представлял Россию, набрал 369 баллов, что позволило ему подняться на третье место. Второе место по итогам голосования занял итальянец Mahmood с песней Soldi, получив за свое исполнение 465 баллов, пишет РИА Новости.