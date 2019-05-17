Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Всемирная компания Google, основываясь на поисковых запросах людей через свою поисковую систему, составила рейтинг победителей на музыкальном состязании Евровидение, сообщает «РБК». Согласно поисковой активности, наибольший интерес у публики вызывает певец из Франции, а на втором и третьем месте находятся исландские музыканты и российский певец Сергей Лазарев.