Газпром открыл новые месторождения газа

В пресс-службе российской энергетической компании "Газпром" сообщили об обнаружении двух новых газовых месторождений. Оба месторождения расположены на шельфе полуострова Ямал. Согласно предварительной оценке, общие запасы двух месторождений составляют более 500 млрд куб. м. Как сообщалось ранее, Газпром обращался в Минприроды РФ с просьбой продлить сроки геологоразведки на шельфе до 20 лет, так как из-за санкционных ограничений у компании не хватает буровых установок, аренда или покупка которых затруднена в сложившейся ситуации, пишет РБК.