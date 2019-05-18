В Сети появился проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа о роспуске Верховной рады Украины, который инициировал вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что данный документ будет подписан после проведения церемонии инаугурации нового главы государства. Тем не менее в штабе Зеленского заявили, что текст документа не является окончательным и, возможно, он еще будет дорабатываться, пишет РИА Новости.