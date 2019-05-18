ПВО Сирии отразили удар по Дамаску

Согласно сообщению сирийского информационного агентства SANA, ПВО Сирии отразили воздушную атаку по Дамаску. Целью атаки были иранские военные склады, которые располагаются к юго-западу от сирийской столицы. Предположительно, ракетные удары были нанесены израильскими ВВС. Однако, на этот раз, атака произошла из района Голанских высот, в то время как ранее, Израиль наносил ракетные удары по территории Сирии из воздушного пространства Ливана, пишет ТАСС.