Ученые разработали растягиваемый жидкий металл как у робота T-1000 из фильма «Терминатор 2»

21.03.2019 02:36



Этот металл может произвести революцию в мягкой робототехнике.

Жидкий металл напоминает сплав металла, из которого состоял отрицательный герой из известного фильма «Терминатор 2».

Он может изгибаться и принимать различные формы, менять состояние, что делает его применимым для будущего использования в мягкой робототехнике.

В отличие от других жидких металлов этот материал инертен к окружающей среде, его не требуется помещать в воду.

По словам исследователей, экспериментальные жидкие металлы, такие как галлий и другие сплавы, в сочетании с никелем либо железом, могут сгибаться и формоваться с использованием магнитов, подобно культовому злодею из «Терминатора 2: Судный день».

Ранее уже были получены аналогичные металлы, но ученые тогда столкнулись с двумя основными недостатками:

вещества растягивались лишь горизонтально из-за высокого поверхностного натяжения, что очень ограничивало их подвижность поддавались манипуляции только когда были полностью погружены в воду.

Исследователи уточнили, что при удалении из жидкости прежние вещества превращались в пасту. Новые исследования, помогли достигнуть определенного успеха в решении этих проблем.

Ученые сообщили, что, добавляя железо и никель в галлий, а также сплав олова, погруженный в соляную кислоту, им удалось существенно снизить поверхностное натяжение, а потом и растянуть материал.

В статье исследователей, представленной на страницах ACS Applied Materials & Interfaces, говорится о том, что данное открытие могло бы стать первым шагом для создания принципиально новых роботизированных изделий, пишет dailymail.co.uk.