Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Как сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава Совета Александр Турчинов подал заявление об уходе в отставку. В качестве причины ухода с занимаемой должности Турчинов указал свое желание покинуть пост, так как его назначение было произведено Петром Порошенко, который сложит с себя полномочия украинского президента после того, как 20 мая текущего года пройдет инаугурация нового главы Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.