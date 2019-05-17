Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует уйти в отставку. По его словам, он уже составил заявление об уходе с занимаемой им должности, а отдаст его не рассмотрение Верховной рады и президента страны 20 мая, в день, когда состоится инаугурация вновь избранного лидера Украины Владимира Зеленского. Климкин заявил, что такое решение принято им для того, чтобы новый президент смог назначить на эту должность выбранного им человека. Он считает свое решение обоснованным с точки зрения нормальной политической культуры, пишет РИА Новости.