Сроки завершения строительства "Северного потока - 2" могут перенести на 2020 год

Если прокладка газопровода "Северный поток - 2" будет проходить по третьему маршруту, проходящему в исключительной экономической зоне южнее острова Борнхольм, то сроки завершения строительства проекта могут быть перенесены на вторую половину следующего года. Такие выводы сделали специалисты компании-оператора строительства Nord Stream 2. На рассмотрении данного маршрута строительства настаивала Дания, единственная страна, которая еще не выдала разрешение на строительство российского газопровода. Рассмотрение данного маршрута строительства состоится в июне текущего года, пишет РИА Новости.