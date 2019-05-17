В Подмосковье ожидаются заморозки
Нынешняя ночь станет самой холодной в Подмосковье. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, синоптики прогнозируют заморозки в Подмосковном регионе в ночь с пятницы на субботу. Так, ожидается, что на севере и востоке области ночная температура воздуха опустится до минус 1 градуса, а вот в южной части региона температура ночью не должна опуститься ниже нулевой отметки. Тем не менее дневная температура в субботу и в воскресенье поднимется до 18-24 градусов тепла, в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается, пишет Подмосковье Сегодня.
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Сужу по термометру - теплее предыдущей на 5 градусов. С 16 на 17 показывал +10, сегодня +15.