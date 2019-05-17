Россия останется в ПАСЕ

Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы. Такой договоренности достигли глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас во время переговоров, состоявшихся в ходе рабочей сессии Комитета министров Совета Европы. Маас горячо приветствовал такое решение России, в том числе и из-за того, что, по его мнению, выход России из состава ПАСЕ лишит миллионы российских граждан возможности добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека, пишет RT.