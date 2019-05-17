Арестован бывший командующий украинской Нацгвардии

Решением киевского Соломенского районного суда, под арест был взят экс-командующий Нацгвардией Украины Юрий Аллеров, о чем Интерфаксу рассказал собеседник из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Срок ареста, как уточняется – 60 суток.

14 мая Аллеров был задержан по подозрению в краже имущества Национальной гвардии. Сумма хищений оценивается примерно 200 млн рублей (81 млн грн). Как считают следователи, эту сумму Алелров присвоил с помощью компании-подрядчика, получившей контракт на строительство жилья для военных.