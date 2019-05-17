Порошенко и Парубию запретят уезжать из Украины

Петру Порошенко и еще двум сотням украинских чиновников планируют запретить покидать пределы Украины. Как передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении киевского окружного административного суда. Они обвиняются в бездействии, которое стало причиной разросшейся коррупции. Сообщается, что уже открыто производство по иску к Порошенко чиновникам, в список которых попали спикер Рады Парубий и премьер Гройсман. Плюс к этому, противоправной могут признать бездеятельность Национальной полиции и СБУ.