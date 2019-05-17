Установлены заказчики убийства главы ДНР Александра Захарченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от сегодняшнего главы республики Дениса Пушилина. Также, по его словам, удалось установить организаторов и исполнителей убийства, которое произошло в самом центре Донецка в августе прошлого года.

Называть фамилии Пушилин пока не стал, но отметил, что к этому делу причастны не только высокопоставленные граждане Украины, но и других стран.