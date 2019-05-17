Депутаты «Народного фронта» заблокировали возможность распустить украинскую Раду

Члены фракции «Народный фронт» покинули состав коалиции в украинской Раде, тем самым заблокировав возможность досрочного роспуска парламента. Как передает РИА Новости, об этом во время заседания заявил глава объединения Максим Бурбак.

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — подчеркнул он.

В местных СМИ, рассказывая об этом шаге парламентариев, отмечают, что по причине низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах «Народному фронту» невыгодно досрочное голосование.