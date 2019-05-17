Зеленский инициирует роспуск Верховной рады

Советник вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выступил с заявлением о том, что Зеленский планирует инициировать роспуск Верховной рады Украины. По его словам, президент будет инициировать роспуск после того, как официально вступит в должность. Такое решение Зеленский принял из-за того, что в Раде нет коалиции. Причем Разумков подчеркнул, что новый президент, в последние дни работы Рады, готов оказать помощь депутатам в выполнении тех обещаний, которые они давали украинскому народу, пишет РИА Новости.