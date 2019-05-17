Кадыров заявил, что Вашингтон боится маленькой Чечни

Рамзан Кадыров высказался по поводу решения властей США, которые решили ввести санкции против спецотряда быстрого реагирования «Терек» в рамках «закона Магнитского», передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал главы республики. Чеченский лидер был весьма удивлен, поскольку, по его словам, «Терек» - это один из лучших отрядов в антитеррористическом направлении.

«Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?» - задается вопросом Кадыров.

Такие действия и настроения американцев, как считает глава Чечни, говорят о том, что Вашингтон боится «маленькой» Чечни.