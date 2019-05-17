Боевики готовят провокацию в Идлибе

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) ведут подготовку к провокации, которую планируется устроить в сирийской провинции Идлиб, передает Газета.ру со ссылкой на сообщение Центра примирения враждующих сторон. Цель провокации – выдвинуть обвинения против Воздушно-космических сил в совершении химической атаки против мирного населения.

По информации местных жителей, в районе города Серакаб боевики этой группировки ведут подготовку к провокации, во время которой намереваются применить не только отравляющие химвещества, но и обломки от российских авиационных фугасных боеприпасов. Все происходящее планируется снять на видео и «обнародовать» записи в соцсетях и западных СМИ.