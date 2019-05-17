Помпео прокомментировал переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал прошедшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Так, Помпео назвал три важные сферы взаимодействия России и США, среди которых одной из главных является борьба с международным терроризмом. Другими сферами взаимодействия Помпео назвал сотрудничество в Афганистане и Северной Корее. При этом госсекретарь охарактеризовал прошедшие переговоры, как вполне успешные, причем немаловажную роль в положительном исходе встречи, по мнению Помпео, сыграл доклад спецпрокурора Мюллера, который опроверг связи с Москвой американского лидера Дональда Трампа, пишет РБК.