Россия примет ответные меры на новые санкции США

Российское посольство в Вашингтоне распространило заявление, в котором говорится, что российская сторона не оставит без ответа новые антироссийские санкции, принятые США на основании акта Магнитского. Представители посольства называют новые санкционные ограничения попыткой осложнить совместные действия США и России, направленные на борьбу с терроризмом, а также желанием усилить напряженность в двухсторонних отношениях стран. Так, речь идет о санкциях против отряда спецназначения "Терек" (Чечня), командира отряда Абузайда Висмурадова и еще четырех россиян: Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Руслана Геремеева и Елены Трикуля, пишет ТАСС.