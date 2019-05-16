Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов

Российские эксперты провели комплексное исследование, на основании которых смогли сообщить о том, что в рационе россиян имеется ощутимая нехватка овощей и фруктов, сообщают «РИА новости». Кроме того, был выявлен факт недостаточного потребления молочной продукции, что также сказывается не самым лучшим образом на человеческом организме. А наличие в рационе сахаров, животных белков и жиров превышает допустимые нормы.