Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов
16.05.2019 21:35
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Российские эксперты провели комплексное исследование, на основании которых смогли сообщить о том, что в рационе россиян имеется ощутимая нехватка овощей и фруктов, сообщают «РИА новости». Кроме того, был выявлен факт недостаточного потребления молочной продукции, что также сказывается не самым лучшим образом на человеческом организме. А наличие в рационе сахаров, животных белков и жиров превышает допустимые нормы.
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ясен пень что стали меньше овощей и фруктов кушать ..--ДОРОГО потому что ..особенно для пенсионеров и нефиг на какую то мистическую химию в них ссылаться..кстати а Дешевую Дальневосточную рыбу (обещанную Правительством) я думаю что так и помру не дождавшись потому что им языком молоть не мешки таскать ...одно слово -пи******олы обещалкины