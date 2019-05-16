Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз

Юрий Исаев, возглавляющий Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщил о том, что размер страховки банковских вкладов может возрасти в 10 раз, сообщает «Lenta.ru». Специальный комплекс мер был разработан АСВ при содействии Центрального банка России. Исаев уточнил, что на повышенную компенсацию в случае банкротства банковской организации смогут рассчитывать определенные категории граждан, преимущественно те, на чьих счетах находятся большие суммы денег, которые были получены в качестве наследства или от продажи недвижимости.