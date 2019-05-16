Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
16.05.2019 20:54
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Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, заявил о том, что переговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным по поводу планируемого вывоза столичного мусора в регионы, сообщают «РИА новости». Президент сообщил, что ни один представитель руководства в правительстве Российской Федерации не должен решать подобные вопросы в одностороннем порядке, не узнав мнения граждан, которые проживают в непосредственной близости от планируемого места складирования мусора.
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Наверное, пожурит своего ученика и скажет: Иди, серега, тебя бордюры ждут
Волга. Конаково.Свалка у водохранилища. Агросвинья 60000 свин. идет в Волгу - канал - Москва. Дома на Волге и заборы. Путин пил кефир.в Дмитр. Гора в 2116 г. Чиновники врут и ничего не делают. 17.05.2019 г.
Мусор в виде продуктов питания, промышленных товаров везут в Москву да и в другие города и села. На это работает промышленность. Нужно создать единое министерство по переработке продуктов отхода. Во всех микрорайонах создать пункты приема стекла, бумаги, ветоши, пластика. Пищевые отходы можно собирать в отстойники где из них можно производить удобрения. Бутылки раньше принимали в магазинах на обмен. Почему сейчас не пойти по этому пути. Ведь нефть, мазут возят в цистернах их не выбрасывают. Копейка руб. бережет, руб. жизнь.