Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, заявил о том, что переговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным по поводу планируемого вывоза столичного мусора в регионы, сообщают «РИА новости». Президент сообщил, что ни один представитель руководства в правительстве Российской Федерации не должен решать подобные вопросы в одностороннем порядке, не узнав мнения граждан, которые проживают в непосредственной близости от планируемого места складирования мусора.