Мадуро прокомментировал решение США запретить полеты в Венесуэлу

Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы, дал свои комментарии по поводу запрета авиасообщения со своей страной со стороны США, сообщает «РБК». Мадуро заявил о том, что США подобным запретом навредили не только Венесуэле, но также и собственным гражданам. Кроме того, он подчеркнул, что считает президента США Дональда Трампа преступником, препятствующим движению всем гражданам мира.