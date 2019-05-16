Мадуро прокомментировал решение США запретить полеты в Венесуэлу
16.05.2019 19:57
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Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы, дал свои комментарии по поводу запрета авиасообщения со своей страной со стороны США, сообщает «РБК». Мадуро заявил о том, что США подобным запретом навредили не только Венесуэле, но также и собственным гражданам. Кроме того, он подчеркнул, что считает президента США Дональда Трампа преступником, препятствующим движению всем гражданам мира.
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