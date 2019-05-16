Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram» Павел Дуров подверг очень серьезной критике приложение «WhatsApp», при помощи которого люди, зачастую, обмениваются сугубо личной информацией, сообщает «Газета.ру». Дуров заявил о серьезных огрехах в системе безопасности приложения, буквально сообщив о том, что все его пользователи потенциальные объекты слежки.