Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, сообщил о том, что считает необходимым расширить категорию школьников, обеспечивающихся бесплатным школьным питанием, сообщает «Газета.ру». По мнению президента, необходимо стремиться к тому, чтобы все без исключения школьники получали полный «комплект» питания, во время их нахождения в стенах школы. Однако необходимо все тщательно просчитать, поскольку непозволительно давать заведомо невыполнимых распоряжений.