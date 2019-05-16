В России введут возрастную маркировку компьютерных игр

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр, который внесли на рассмотрение депутатов члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин и Елена Мизулина. По словам авторов документа, среди которых глава временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова и член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, закон поможет защитить детей от демонстрации актов насилия, которые нередко присутствуют в компьютерных и онлайн-играх, которые также попадут под действие нового закона, пишет ТАСС.