Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год

Специалисты Министерства финансов РФ представили поправки в бюджет на текущий год. Так, в ведомстве изменили свой прогноз доходов бюджета. Специалисты считают, что общий объем доходов в 2019 году составит не 19,969 трлн рублей, а 20,174 трлн рублей. Также, в министерстве считают, что в 2019 году будет увеличена статья расходов федерального бюджета. По мнению сотрудников ведомства, расходы бюджета в текущем году составят не 18,037 трлн рублей, как планировалось ранее, а 18,293 трлн рублей, пишет ТАСС.