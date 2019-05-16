Путин пообещал, что Крымский мост будет достроен раньше срока

Президент России Владимир Путин пообещал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена и сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока. Об этом глава государства сообщил на медиафоруме ОНФ. При этом российский лидер считает, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста, в Крыму может быть налажена ситуация с ценами на продукты питания, которые в настоящее время достаточно высокие. Президент подчеркнул, что профильные министерства работают над этим вопросом, пишет РИА Новости.