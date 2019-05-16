Большинство российских семей остались без сбережений

Специалисты Левада-центра провели опрос среди населения России и выяснили, что порядка 65% российских семей не имеют возможности откладывать денежные средства и вообще не имеют никаких сбережений. Специалисты подчеркнули, что такая ситуация не меняется с 2012 года. Тем не менее в период 2008–2011 гг доля граждан России, которые имели возможность откладывать денежные средства была еще ниже, пишет РБК.