Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет остановить «Северный поток — 2»

Еврокомиссия (ЕК) не сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Даже несмотря на то, что была принята новая Газовая директива Евросоюза. РИА Новости, ссылаясь на Handelsblatt, сообщает, что с таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Политик отметила, что проект уже практически утвержден. При этом Газовая директива предоставляет ЕК больше шансов для того, чтобы опротестовать СП». «Однако и она не воспрепятствует проекту», — заключила канцлер Германии.