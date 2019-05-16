Минторг США внес компанию Huawei в черный список

Минторг США принял решение внести в черный список продукцию популярного китайского IT-гиганта Huawei и еще 70 компаний, которые с ним связаны, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Подобные ограничения станут барьерами для Huawei в плане закупки компонентов у компаний США. Кроме этого, китайская компания столкнется с большими трудностями в процессе продажи своей продукции на территории США. В самом Минторге считают, что свободная деятельность Huawei в Штатах представляет угрозу нацбезопасности американцев.