Китайский луноход получил образцы мантии на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" исследовал кратер на дне бассейна Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны. Аппарат смог взять образцы лунной мантии. Ученые проанализировали полученные лунные материалы и пришли к выводу, что кора земного спутника преимущественно состоит из плагиоклаза, так как обнаруженные луноходом материалы, в основном, представляют собой пироксены и оливины - минералы, которые отличаются высоким содержанием железа, пишет РБК.