Как сообщает интернет-издание TheBabel, Игорь Коломойский вернулся на Украину. Известно, что бизнесмен прилетел в аэропорт украинского города Днепр нынешней ночью. Об этом сам Коломойский рассказал в интервью изданию. Также, Игорь Коломойский заявил, что не знает, чем он займется в первую очередь. Ранее, бизнесмен заявлял, что он обязательно вернется на Украину, но только после того, как состоится инаугурация Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.