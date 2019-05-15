Гарик Харламов встал на защиту «Игры престолов»

Гарик «Бульдог» Харламов, известный широким массам граждан России по участию в комедийном шоу «Comedy Club», встал на защиту популярного сериала «Игры престолов», сообщает «Lenta.ru». Множество фанатов фэнтезийного сериала искренне недовольны его финальным сезоном, критикуя режиссерскую задумку и натянутость происходящих событий. Харламов в свою очередь заявил о том, что вышеназванный сериал является лучшим фэнтезийным произведением современного времени, поэтому не стоит излишне негативно отзываться о его завершающих главах.