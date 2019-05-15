Лавров пошутил о поездке Помпео на автомобиле «Победа»

Сергей Лавров, занимающий пост министра иностранных дел России, пошутил на тему того, почему он не прокатил на «Победе» госсекретаря США Майка Помпео, сообщает «РБК». Российский министр ответил, что «куда-то подевался армянин, который ему дал этот автомобиль в прошлый раз». Естественно подобная шутка является отсылкой к визиту бывшего госсекретаря США Джона Керри, которого Сергей Лавров лично прокатил на белой «Победе».